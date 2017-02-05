إيران: لدينا اكتفاء ذاتي فيما يخص الأنظمة الصاروخية

رداً على العقوبات الأميركية على إيران، أعلن الجنرال حسين سلامي، القيادي في الحرس الثوري الإيراني السبت أن الحصار المفروض على بلاده تداعى، وأن إيران وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي فيما يخص الأنظمة الصاروخية.



وقال:" أستطيع اليوم أن أجزم وأقول إن الحصار على أنظمة الدفاع الجوي من قبل اعدائنا قد باء بالفشل الكامل، ونحن اليوم بحمد الله وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي فيما يخص الأنظمة الصاروخية ."

إلى ذلك، هدد قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري، أمير علي حاجي زادة، القوات الأميركية بهجمات صاروخية، وذلك على هامش مناورات تجريها إيران على منظومات صواريخها لمدة 5 أيام، رداً على العقوبات الجديدة وتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد 25 فرداً ومؤسسة إيرانية بسبب استمرار دعم طهران للإرهاب واختبارها، الأحد الماضي، صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رأس نووي، في خرق فاضح لقرارات مجلس الأمن وفق واشنطن.

