باريس.. المتهم بهجوم اللوفر يرفض التحدث للمحققين

أفاد مراسل الحدث في باريس أن المشتبه به بهجوم متحف اللوفر، الشاب المصري عبد الله رضا الحماحمي (29 عاماً)، رفض الأحد التحدث إلى المحققين والتزم الصمت إزاء أسئلتهم.

وقال مصدر في مكتب الادعاء "في باريس الأحد إن أول تحقيق مع المتهم تم صباحاً، لكنه كان لفترة وجيزة، وهو حتى الآن يرفض التحدث إلى المحققين."

وكان مكتب الادعاء في باريس، أعلن السبت، أن الرجل كان يحمل سلاحاً أبيض ويحمل حقيبة ظهر فيها بخاخ، لكن لم توجد فيها متفجرات، وقد أطلق عليه جندي فرنسي النار خارج متحف اللوفر، وقد تحسنت حالته الصحية وصار من الممكن استجوابه، وقد تم نقله إلى مقر احتجاز رسمي.

يذكر أن المهاجم أصيب بعدة طلقات في بطنه الجمعة، بعد إقدامه على مهاجمة جنود بسلاح أبيض، فيما وصفه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بهجوم إرهابي.