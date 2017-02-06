تركيا.. توقيف أكثر من 750 شخصا في اكبر حملة ضد الارهاب

تتواصل الحملة الامنية في تركيا ,التي تشنها الشرطة ضد اشخاص يشتبه بارتباطهم بداعش لليوم الثاني التوالي .

مصادر امنية قالت ان الشرطة أوقفت حتى اليوم أكثر من سبعمئة شخص في اكبر حملة مداهمات تنفذها السلطات ضد الارهابيين.



وافادت وسائل اعلام رسمية أن المرحلة الاولى من العملية التي جرت أمس في كافة انحاء البلاد تم خلالها اعتقال حوالى أربعمئة شخص.

واضافت المعلومات أن المداهمات جرت في أكثر من تسعة وعشرين محافظة تم خلالها ابضا مصادرة وثائق واسلحة وذخائر.

