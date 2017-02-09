البحرين.. إحباط عملية تهريب مطلوبين إلى إيران

كشفت وزارة الداخلية البحرينية الخميس، عن قيامها بإحباط عملية تهريب مطلوبين أمنياً إلى إيران عبر البحر، وكان قسم منهم قد فر من مركز التوقيف الشهر الماضي.

وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني أفادت الوزارة أن القوات الأمنية تمكنت في عملية مشتركة، فجراً، من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" بتاريخ الأول من يناير 2017، وذلك باستخدام قارب، كان متجها إلى إيران. جاء ذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.

ووعدت الوزارة بالكشف عن تفاصيل تلك العملية في وقت لاحق.

يذكر أنه في يونيو الماضي (2016) أحبطت البحرين عملية شبيهة، بعدما تمكنت قوات خفر السواحل من الكشف عن محاولة تهريب 8 من المطلوبين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية باستخدام طراد، كان متجها إلى إيران.

