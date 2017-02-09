السعودية وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، في الرياض مع وزير الدفاع التركي فكري إيشك أوجه التعاون خاصة في الجانب الدفاعي، وسبل مواصلة تطوير مسارات التعاون العسكري خاصة في المجال الصناعي.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والسفير التركي لدى المملكة يونس دميرار، ورئيس جامعة كوجالي الحكومية سعد الدين هولاقو، وعدد من القيادات العسكرية في البلدين.

