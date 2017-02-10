الشرطة الأوروبية تتعهد بتعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول الاتفاق على تعزيز التنسيق وتوسيع جهود مكافحة الإرهاب لمحاربة شبكة متنامية من المتطرفين ...



وتعتزم الشرطة الأوروبية انشاء هيئة لتوجيه العمليات في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في لاهاي .. كما أعلنت عن الاتفاق على إنشاء فرق خاصة عابرة للحدود يمكنها أن تطور على وجه السرعة خططا وإجراءات للرد في إطار مكافحة الإرهاب.

