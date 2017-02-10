ترمب يتعهد بمعركة قانونية دفاعا عن قرار حظر السفر

أيدت محكمة استئناف أميركية بالإجماع الخميس حكماً يقضي بتعليق مؤقت لقرار الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، ورفضت الطعن المقدم من إدارة ترمب.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعليق على تويتر "أراكم في المحكمة.. أمن أمتنا في خطر".

وستحدد المحكمة الأميركية العليا على الأرجح النتيجة النهائية للقضية.

كان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في 27 يناير/كانون الثاني يقضي بمنع المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وشمل القرار أيضا منع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما باستثناء اللاجئين من سوريا الذين تم منعهم لأجل غير مسمى.

وكان القاضي جيمس روبرت قد علق أمر ترمب يوم الجمعة الماضي.

وأيدت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية القرار الذي أصدره قاض اتحادي في سياتل الأسبوع الماضي بوقف العمل مؤقتا بالحظر الذي فرضه ترمب.

وقدم ترمب طعنا في قرار قاضي سياتل ووصفه بأنه "شبه قاض" واعتبر حكمه بأنه "فضيحة".

ووصف القاضي نيل غورستش الذي اختاره ترمب بنفسه ليصبح عضوا في المحكمة الأميركية العليا، بـ"المحبطة" التعليقات الأخيرة للرئيس ترمب التي هاجم فيها قاضي سياتل.

