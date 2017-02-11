يلدرم: بحثنا مع غوتيريس السبل للوصول لاستقرار بالمنطقة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن بلاده لعبت دوراً مهماً في وقف إطلاق النار الأخير في حلب، ولفت إلى أنه بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة السبل الكفيلة للوصول إلى الاستقرار في المنطقة.

وقال يلدرم أبلغنا الأمين العام للأمم المتحدة حساسيتنا من المنظمات الإرهابية، وتشاركنا معه المقترحات التي لابد أن نتبعها للوصول إلى الاستقرار في المنطقة، وخاصة بعد الأحداث التي عشناها في حلب، فتركيا لعبت دوراً مهماً في وقف إطلاق النار في تلك المدينة، ونقل المدنيين إلى منطقة آمنة، وإرسال المساعدات إليهم.

من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن امتنانه للدور الذي تلعبه تركيا بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وشدد غوتيريس على الحل السياسي هناك.

وأوضح غوتيريس أن تركيا لعبت دورا فعالا في أستانا وتمهد الطريق لانعقاد جنيف، مشيرا إلى أنه لابد من الوصول لحل سياسي للأزمة السورية وأن محاربة الإرهاب أمر مهم لكنه لن ينجح قبل إيجاد حلول سياسية حتى تشعر الشعوب بالاستقرار.

وأضاف المسؤول الأممي "الأمر نفسه في العراق، نريد أن ترى الموصل الحرية وبعدها نريد إيجاد حلول جامعة لا طائفية للمشاكل العراقية بما يمكّن العراقيون أن يتحدوا معا للوصول إلى مستقبل مسالم ومشرق لبلادهم، أما في ليبيا نأمل أن يصل الفرقاء جميعا لاتفاق يمهد لإحلال السلام والأمن ليس فقط لبلادهم بل لبلدان المنطقة".