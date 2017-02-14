اجتماع ليبي مرتقب بين السراج وحفتر في القاهرة

تشهد القاهرة اليوم الثلاثاء لقاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في القاهرة برعاية رئيس الأركان المصري محمود حجازي.

وكان اللقاء قد تأجل يوماً في ظل تسريبات من كواليس المباحثات عن خلافات وشروط من حفتر نقلها للفريق حجازي الذي بدوره يسعى لإقناع السراج بها من بينها اعتراف الأخير بخليفة حفتر ورتبته العسكرية، وتعيين حفتر رئيسا للمجلس العسكري، وهي الشروط التي يدفع الجانب المصري بالفعل في اتجاه الاستجابة له.

القاهرة، وفي إطار جهود الوساطة التي تقوم بها تترقب أيضا وصول وفد موسع من مجلس الدولة الذي تؤكد مصادر مطلعة أن عددا من أعضائه هم بالفعل موجودون حاليا في القاهرة.

لقاءات تأتي بعد أيام من إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السراج إطلاق مبادرة لحل الأزمة الليبية، يسعى لجمع التأييد لها من قوى وطنية ورموز سياسية ليبية بمن فيهم المعارضون للاتفاق السياسي، بحسب تأكيدات السراج.

التحركات المصرية جاءت ضمن إطار التوافق بين دول الجوار الليبي، مصر والجزائر وتونس للضغط على الفرقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة.