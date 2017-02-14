الرئيس الإيراني يزور سلطنة عُمان والكويت الأربعاء

يجري الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارة الأربعاء المقبل إلى سلطنة عُمان ودولة الكويت.

وبحسب مسؤول في مكتب الرئاسة الإيرانية، فإن الزيارة ستستمر يوما واحدا تلبية لدعوة رسمية، وستشهد محادثات رفيعة المستوى بين الوفدين الإيراني والعماني، والإيراني والكويتي.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح زار طهران، أواخر الشهر الماضي، وسلم الرئيس الإيراني رسالة من أمير الكويت بعد تكليف القمة الخليجية الأخيرة في البحرين الشهر الماضي (ديسمبر/كانون أول) للكويت، بإجراء حوار مع إيران، ممثلةً لدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة "الأناضول".

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، في تصريحات صحفية مؤخراً، أن الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران يسهم في احتواء ومعالجة بؤر التوتر في المنطقة ويصب في مصلحة الطرفين.

وتعد زيارة روحاني للكويت، في حال إتمامها، هي الأولى منذ تسلمه منصبه قبل 4 سنوات، فيما زار أمير الكويت، إيران في يونيو/حزيران 2014.