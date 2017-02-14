قاضية اتحادية تعلق تنفيذ قرار ترمب حول الهجرة

أصدرت قاضية اتحادية بولاية فرجينيا أمراً بتعليق تنفيذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن منع دخول مواطني 7 دول مسلمة.

من ناحية ثانية، طلبت وزارة العدل الأميركية من قاض سياتل جيمس روبارت عدم البت في أمر ترمب إلا بعد أن تراجع محكمة الاستئناف الأميركية القضية، بحسب قناة "الحدث" الثلاثاء.

الصراع بين إدارة الرئيس الأميركي ترمب والسلطة القضائية بِشأن قانون الهجرة يحتدم مع إصدار قاضية اتحادية بولاية فرجينيا أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ حظر السفر.

وبينما قال قاض سياتل جيمس روبارت - الذي كان أصدر حكما بتجميد تنفيذ قرار ترمب - إنه ما زال متمسكا بقضيته وغير مستعد لإبطائها متحدثا في الإطار نفسه عن توجيهات إلى وزارة العدل الأميركية والمدعي العام لولاية واشنطن بالاستعداد لمزيد من الإجراءات في سياتل.

وطالبت وزارة العدل، التي تدافع عن شرعية قرار ترمب، قاضي سياتل بعدم اتخاذ إجراءات أخرى إلا بعد مراجعة محكمة الاستئناف.

أما ترمب فجدد تعهده بالرد على القضاء الذي جمد قراره وإصدار أوامر وشيكة بشأن الهجرة، مدافعا عن عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين من بلاده.

وزير الأمن الداخلي الأميركي من جهته أكد أن بلاده ستواصل تنفيذ أوامر ترمب بشأن المهاجرين معلنا أن السلطات اعتقلت 680 شخصا من المهاجرين في عدة ولايات، وموضحا أن 75% منهم لديهم سجلات جنائية.