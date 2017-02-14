محكمة بلجيكية تسجن شاباً عاد من سوريا 28 عاما

حكمت المحكمة الجنائية في بلجيكا على شاب بلجيكي عائد من سوريا بالسجن 28 عاماً على خلفية جريمتي قتل واختطاف نفذهما مع آخرين في سوريا.

عندما أبلغ حكيم الوسكي صديقته عن طريق الهاتف منتصف يناير/كانون الثاني عام 2014 بأنه قتل رهينة شيعيا في سوريا، لم يكن يعلم أنه سيعود جريحا إلى بلجيكا، وأن أجهزة الأمنِ سجلت اعترافه بالجريمة. وكان قد كشف في تلك المكالمةِ الهاتفية أيضا أن أهل القتيل لم يدفعوا الفدية كاملة.

واستنادا إلى تصريحات ومكالمات عدة اقتنعت المحكمة بضلوع المتهم في جريمتي القتل والاختطاف اللتين نفذهما مع آخرين أثناء انخراطه في ما تسمى كتيبة المهاجرين التابعة لجبهة النصرة عام 2013 و2014.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن 28 عاما متفادية السجن المؤبد رغم فظاعة الجريمة المنسوبة إليه.

والوسكي أحد 4 أشقاء انخرط في صفوفِ مجموعات متشددة تحتَ يافطة العمل الخيري بزعامة جان لوي ديني. ذهب إلى سوريا عام 2012 وعاد منها جريحا في العام الذي تلاه، تاركا شقيقه قتيلا في سوريا.

القضاءُ البلجيكي مقتنع بصحة الأدلة الرقمية وغيرِ المادية مثل تسجيلات المكالمات الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي. وهي المرة الأولى التي يحكم فيها القضاء على جرائم نفذت في سوريا.