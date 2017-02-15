أول لقاء بين لافروف ونظيره الأميركي تيليرسون في بون

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لأول مرة الخميس نظيره الأميركي الجديد ريكس تيلرسون بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في بون بألمانيا، حسب ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء.

وقالت زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية: "من المقرر عقد لقاء في 16 شباط/فبراير في بون مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون ويجري الإعداد له".

وسيعقد لافروف أيضاً أول اجتماع له مع نظيره الألماني سيغمار غبريال الذي تولى منصبه الشهر الماضي.

ويأتي الاجتماع الأول بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي في الوقت الذي يبدي فيه المسؤولون الروس قلقاً من التحول في الخطاب الصادر عن واشنطن والذي بدد آمالهم بأن يقوم الرئيس دونالد ترمب برفع العقوبات عن روسيا سريعا وببدء تقارب بين البلدين.

كما يأتي أيضا بعد استقالة مستشار ترمب للأمن القومي مايكل فلين بسبب اتصالات أجراها بالسفير الروسي في واشنطن.

وقالت زاخاروفا إن لافروف "سيناقش العلاقات الثنائية التي وصلت إلى طريق مسدود مع الإدارة الأميركية السابقة". وأضافت أن النقاش سيتناول "الأزمات الدولية الرئيسية التي تعاونت موسكو مع واشنطن حولها، والتي أيضا يجب التعاون حولها"، وتابعت "وطبعا سوف يتم تناول القضايا الإقليمية".