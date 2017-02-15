التحرير الفلسطينية: لن نتخلى عن حل الدولتين

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية ما زالت تتمسك بحل الدولتين، وأن السلام لن يتحقق بغيابها. وذكر في مؤتمر صحافي من أريحا أن "إسرائيل تحاول فرض الدولة الواحدة وهذا أمر مستحيل"، مضيفاً "قدمنا تنازلات عدة في سبيل حل الدولتين والتخلي عن حل الدولتين عواقبه كارثية للمنطقة".

وأوضح أن البديل عن حل الدولتين سيكون نظام الفصل العنصري.

وقال إن الإدارات الأميركية المتعاقبة أكدت على حل الدولتين، مشيراً إلى وجود اتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة. ووصف التفكير بسيناء بديلاً عن الأراضي الفلسطينية بأنه تفكير سخيف.

سياسة غير مسؤولة

من جانبها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اأاربعاء ان اعلان مسؤول في البيت الأبيض أن واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، تعبر عن سياسة "غير مسؤولة".

وقالت عشراوي لوكالة فرانس برس "هذه ليست سياسة مسؤولة ولا تخدم قضية السلام".

إدارة ترمب تتخلى عن حل الدولتين

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أعلن الثلاثاء، أن واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف "أن حلاً على أساس دولتين لا يجلب السلام ليس هدفاً يريد أي أحد تحقيقه"، مضيفاً أن "السلام هو الهدف، سواء أتى عن طريق حل الدولتين إذا كان هذا ما يريده الطرفان أم عن طريق حل آخر إذا كان هذا ما يريده الطرفان".