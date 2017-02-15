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قمة تركية سعودية بالرياض تبحث تجفيف منابع الإرهاب

المصدر: الحدث.نت
الملك سلمان والرئيس التركي
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شهدت الرياض الثلاثاء قمة سعودية- تركية، ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحثت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الرئيس التركي في الرياض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. وتناولت المحادثات السعودية- التركية "البحث في آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، وموقف البلدين منها، إلى جانب التعاون السعودي- التركي في عدد من المجالات، خصوصاً الأمني منها، وجهود محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه".

الرئيس التركي مع الأمير محمد بن نايف الرئيس التركي مع الأمير محمد بن نايف
الرئيس التركي مع الأمير محمد بن سلمان الرئيس التركي مع الأمير محمد بن سلمان

كلمات دالّة

#قمة سعودية تركية, #أردوغان, #الملك سلمان, #الرياض

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