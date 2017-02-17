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آلاف العراقيين يشاركون في احتجاج صامت في بغداد

الجمعة 20 جمادي الأول 1438 هـ - 17 فبراير 2017
الجمعة 20 جمادي الأول 1438 هـ - 17 فبراير 2017
الجمعة 20 جمادي الأول 1438 هـ - 17 فبراير 2017
الجمعة 20 جمادي الأول 1438 هـ - 17 فبراير 2017
الجمعة 20 جمادي الأول 1438 هـ - 17 فبراير 2017
الجمعة 20 جمادي الأول 1438 هـ - 17 فبراير 2017
الجمعة 20 جمادي الأول 1438 هـ - 17 فبراير 2017
الجمعة 20 جمادي الأول 1438 هـ - 17 فبراير 2017
الجمعة 20 جمادي الأول 1438 هـ - 17 فبراير 2017
الجمعة 20 جمادي الأول 1438 هـ - 17 فبراير 2017

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