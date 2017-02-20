قيود أميركية جديدة على الدول السبع المشمولة بحظر السفر

أفادت مصادر أميركية مطلعة أن المذكرة الجديدة المزمع أن تصدر خلال الأيام القادمة (يرجح اصدارها الثلاثاء)، والتي تضيف اجراءات جديدة على المهاجرين والقادمين إلى الولايات المتحدة أو طالبي التأشيرة، تستهدف الدول السبع نفسها (العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وإيران) التي كانت موضوع الأوامر التنفيذية الأولى التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أسابيع، بحسب ما أوردت وكالة أسوشييتد برس الاثنين.

إلا أن تلك المصادر أوضحت أن تلك الاجراءات لن تشمل حاملي الـ green card، والأميركيين المزدوجي الجنسية وان كانت الجنسية الأخرى هي تلك التابعة لاحدى الدول السبع.

وأفادت أن اللاجئين السوريين سيرفض طلبهم في حال تقدموا للحصول على تأشيرة دخول جديدة للولايات المتحدة.

قيود على مواطني الدول السبع

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد نقلاً عن مذكرة داخلية في وزارة الخارجية الأميركية أن مسودة الأمر التنفيذي البديل تظهر أن الإدارة الأميركية تهدف لوضع قيود على المواطنين من ذات الدول السبع التي شملها الأمر التنفيذي الأول.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أن الموعد المتوقعلإصدار الأمر الجديد هو الثلاثاء مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية ستسعى لتطبيق الأمر الجديد بعد أسبوع أو اثنين من توقيعه وسيشمل المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.



وكان الأمر التنفيذي الأصلي - الذي قال ترمب إنه يهدف إلى منع وقوع هجمات من متشددين - قد منع حاملي جوازات السفر من نفس هذه الدول السبع من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وكل اللاجئين لمدة 120 يوماً، قابلة للتمديد.



وتسبب التطبيق الفوري المفاجئ للأمر التنفيذي الشهر الماضي في فوضى في نظام الهجرة وأثار موجة انتقادات من الدول التي طالها، ومن حلفاء غربيين وعدد من الشركات الأميركية البارزة خاصة شركات قطاع التكنولوجيا.

