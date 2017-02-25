عاجل

البث المباشر
الحدث

نائب ترمب: إيران راعية قيادية للإرهاب

المصدر: الحدث.نت
رابط مختصر

اتهم نائب الرئيس الأميركي مايك بانس إيران بزعزعة الشرق الأوسط عبر كونها راعياً قياديا للإرهاب، مؤكدا أن الرئيس الأميركي سيتصدى لها بقوة وحزم.

وقال بنس الجمعة في تصريح صحفي:" الرئيس ترمب وضع تحت عيونه دولة إيران كراعٍ قيادي للإرهاب. قلنا لهم في طهران إنه يجب عليهم أن يتابعوا التطورات، هناك رئيس جديد في المكتب البيضاوي اسمه دونالد ترمب."

وأضاف:" منذ فترة طويلة وإيران تضخّ أسلحة وأموالا لفروعها الإرهابية في لبنان وسوريا وغزة.

وختم قائلاً:" فلنكن واضحين الرئيس ترمب لن يسمح بتاتاً لإيران بتطوير سلاح نووي، هذا وعدنا لكم وللعالم.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر