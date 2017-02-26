البيت الأبيض: ترمب قد يؤيد التحقيق بهجوم أميركي باليمن

قال البيت الأبيض اليوم الأحد إن الرئيس دونالد #ترمب قد يؤيد فتح تحقيق في هجوم #أميركي باليمن الشهر الماضي أسفر عن #مقتل عدد من متطرفي تنظيم القاعدة لكنه أودى أيضا بحياة جندي أميركي وعدد من المدنيين.

وقالت سارة هاكابي ساندرز نائبة السكرتير الصحفي للبيت #الأبيض لبرنامج (ذيس ويك) التلفزيوني على قناة (ايه.بي.سي) "لم تتوفر لي فرصة الحديث معه مباشرة بهذا الشأن لكنني أتصور أنه سيكون مؤيدا لهذا".

وقتل الجندي وليام "رايان" أوينز (36 عاما) وهو من قوات العمليات #الخاصة التابعة للبحرية الأميركية في #الهجوم على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بمحافظة البيضاء اليمنية في 29 يناير كانون الثاني في أول عملية يصرح بها ترمب بصفته القائد #الأعلى.

وذكرت صحيفة (ميامي هيرالد) اليوم الأحد أن والد أوينز يريد فتح تحقيق في الهجوم. وقالت وزارة #الدفاع_الأميركية (البنتاجون) إن العملية أدت لمقتل 14 متطرفا لكنها أقرت أيضا بأن مدنيين ربما قتلوا فيها. وقال #مسعفون من موقع الهجوم إن نحو 30 شخصا قتلوا وبينهم عشرة من النساء والأطفال.