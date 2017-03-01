إندونيسيا ثاني محطات جولة الملك سلمان الآسيوية

استهل العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبد العزيز زيارة لإندونيسيا وهي ثاني محطات جولته في آسيا على مدار شهر تقوده أيضا إلى بروناي واليابان والصين وجزر المالديف والأردن، وأول زيارة لملك #سعودي إلى هذا البلد منذ نحو خمسين عاماً.

زيارة رسمية تستغرق 12 يوماً يوقع خلالها البلدان اتفاقا لمحاربة #الإرهاب سيكون محور ما يصل إلى 10 اتفاقيات.

علاقات تعود إلى عام 1948 بافتتاح السفارة الإندونيسية في مدينة جدة والسفارة #السعودية في جاكرتا عام 1955.

اتفاقيات من المنتظر أن تضع الأسس لمشاريع تطوير التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والسياحة.

وفي هذا السياق يرقى حجم تعاون شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط مع شركة برتامينا الإندونيسية للطاقة إلى 5 مليارات دولار.

وتأمل إندونيسيا جذب استثمارات سعودية بمليارات الدولارات بينما تهدف السعودية إلى فتح مزيد من الأسواق لمنتجاتها والتعاون في مجالات تعليمية.

يذكر أن الحكومة الإندونيسية أقرت عام 2005 منح تأشيرة الزيارة للسعوديين الراغبين في السفر إلى #إندونيسيا لدى وصولهم إلى المطار.