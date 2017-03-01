ترمب: سندمر داعش بالتعاون مع حلفائنا المسلمين

دعا الرئيس اللأميركي دونالد #ترمب في أول خطاب له حول السياسة العامة أمام #الكونغرس الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى توحيد صفوفهما لمصلحة الشعب الأميركي.

وقال الرئيس الجمهوري في خطاب وصف بالمتزن، حتى أن الديموقراطي بيرني ساندرز وهو أحد أبرز وأشرس المعارضين له، صفق له في بعض المقتطفات من خطابه، إن هناك شعورا "جديدا بالفخر الوطني يسود بلادنا".

داعش والسياسة الخارجية

وحول السياسة الخارجية، قال: " : ورثنا سياسة خارجية كارثية، متعهداًُ بأن تكون سياسته على الصعيد الخارجي ديناميكية. وأضاف:" اننا ندعم حلف شمال الاطلسي ( #الناتو ) بقوة"، على الرغم من أن ترمب كان وجه في السابق انتقادات للحلف.

وعن الارهاب، قال:" سندمر #داعش في موطنه بالتعاون مع حلفائنا المسلمين".

إلى ذلك، قال:" نتوقع من حلفائنا اتخاذ دور فاعل في الأعمال الاستراتيجية." وشدد على أن الولايات المتحدة تعلمت من أخطاء الماضي، قائلاً إن أميركا مستعدة لإيجاد شركاء جدد أيضاً.

#جدار_المكسيك

وتعهد ترمب أمام الكونغرس بأن تبدأ "قريبا" عملية بناء جدار "كبير" على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الأكثر رمزية ضد الهجرة الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية.

وقال "علينا إعادة فرض السلامة وتطبيق القانون على حدودنا. لهذا السبب، سنبدأ قريبا بناء جدار كبير على طول حدودنا الجنوبية"، وهو وعد تسبب بأزمة دبلوماسية بين واشنطن ومكسيكو.

تنديد بتهديد مراكز يهودية

وندد ترمب بشدة مساء الثلاثاء أمام الكونغرس بعمليات "التخريب" الأخيرة التي طاولت مقابر يهودية وبـ"التهديدات" التي تم توجيهها إلى مراكز للمجتمع اليهودي في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وقال في بداية خطابه أمام الكونغرس إن "أحدث التهديدات التي استهدفت مراكز للمجتمع اليهودي وتخريب المقابر اليهودية، تذكرنا بأنه إذا كنا ربما أمّة منقسمة عندما يتعلق الأمر بالسياسة، إلا أننا بلد موحد لإدانة الكراهية والشر بكل أشكاله".

إلى ذلك، طلب من الكونغرس اعتماد 1.3 تريليون دولار للبنية التحتية، وأكد أن نظام الضرائب في البلاد يحتاج إلى تغييرات جذرية.

كما طالب الكونغرس بإلغاء أو استبدال "نظام الرعاية الصحية" الذي اعتمده الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والمعروف بنظام "أوباما كير".

وتطرق إلى نظام التعليم في الولايات المتحدة، قائلاً:" إن التعليم حجر الأساسا في عصرنا، وأهيب بالأعضاء تمرير مسودته".

زيادة تاريخية في النفقات العسكرية

ووجه تحية إلى القوات العسكرية والمحاربين القدامى، وقال "لا بد لنا من توزيد العسكريين بما يحتاجونه لخوض الحرب وكسبها". وطلب دعم الكونغرس من أجل تحقيق زيادة تاريخية في النفقات العسكرية.

وحضرت في قاعة الكونغرس بعض العائلات لرجال شرطة وعسكريين قتلوا خلال تأدية واجبهم، وبدا التأثر على وجوههم حين استشهد الرئيس الأميركي بقصصهم، معتبراً أنهم أبطال. وقال "علمنا الانجيل أنه ليس هناك أروع من تكريم من بذلوا أنفسهم للدفاع عن الحب والحرية".



