الكويت.. أمر أميري بدراسة إعادة الجنسية لعدد من الأشخاص

أفاد مراسل "العربية" بأن #أمير_الكويت #الشيخ_صباح_الأحمد_الجابر_الصباح أمر بدراسة إعادة الجنسية لعدد من الأشخاص المسحوبة منهم لأعوام سابقة.

ونقلت وكالة "كونا" الرسمية في الكويت عن رئيس #مجلس_الأمة_الكويتي، مرزوق علي الغانم، قوله إن أمير البلاد "أثبت كما كان دوماً وأبداً أنه أمير الإنسانية".

وكشف عن "انفراجات ستحدث نتيجة تحركات المجاميع النيابية بالتنسيق مع رئيس المجلس". وأوضح أن مجموعتين مع النواب اجتمعتا مع الأمير يومي الأحد (5 مارس/آذار) والاثنين (6 مارس/آذار)، إذ شرح البرلمانيون لأمير البلاد "المعاناة الإنسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف التجنيس"، مشيراً إلى أن رد الأمير كان إيجابياً.

ومن بين المسحوبة جنسياتهم البرلماني السابق عبدالله البرغش، والداعية نبيل العوضي، والإعلامي سعد العجمي.

وبحسب نواب في مجلس الأمة فإن مساعي حل ملف سحب #الجنسية_الكويتية بدأت منذ ثلاثة أشهر، إلا أنهم التزموا الصمت حيال هذا التحرك، انتظاراً للحصول على موافقة الأمير.

وكانت الكويت قد أسقطت الجنسية عن عدد من المعارضين والدعاة والإعلاميين المحرضين ضد الدولة والمسيئين لدول #مجلس_التعاون_الخليجي.

