كتاب جديد يفضح مرشد إيران والحرس الثوري

يكشف كتاب جديد حجم الأموال التي ينفقها #النظام_الإيراني في التسلح وفي دعم سياساته للتوسع والتدخل في دول المنطقة.

عنوان الكتاب"إيران: صعود الامبراطورية المالية للحرس الثوري الإيراني"، والذي أعده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض، يحكي أولا كيف يتحكم مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي ومجموعة من قيادات الحرس الثوري، بالاقتصاد الإيراني، وكيف تم ستخدام سياسات الخصخصة خلال العقد الماضي، كوسيلة للسيطرة على جزء كبير من المؤسسات الاقتصادية في البلاد.

كما يرصد الكتاب كيف استخدم #الحرس_الثوري مبالغ طائلة في تمويل النزاعات في المنطقة، مثل #سوريا والعراق واليمن، وفي دعم البرنامج النووي.

وبحسب الكتاب، تم صرف مئة مليون دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية لدعم القتال في سوريا من أجل ضمان بقاء حليف #طهران الأسد في سوريا، لاسيما كرواتب لعناصر من المرتزقة الذين يقاتلون في سوريا تحت إدارة #فيلق_القدس في الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن المجلس الوطني للمقلومة الإيرانية هو تجمع لعدة منظمات معارضة في المنفى أبرزها #مجاهدي_خلق.