لبنان.. الاشتباه بشركات تحول أموالا لداعش

داهمت الأجهزة الأمنية اللبنانية مؤسسات صيرفة وشركات مالية في #بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى تنظيم #داعش في #سوريا ومناطق أخرى.

وفيما تحدثت وسائل إعلام محلية أن المبلغ المحول بلغ 20 مليون دولار، اعتبر مصدر قضائي أن الرقم مبالغ فيه.

وانتشرت وحدات للأمن على مقربة من شركات للصيرفة وتحويل الأموال في شارع الحمراء وسط #بيروت.

واتضح أن الأمن داهم الشركات بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى تنظيم داعش في #الرقة ومناطق أخرى.

وفيما اقتاد عددا من الأشخاص للتحقيق معهم حول مصدر الأموال ووجهتها، صادر مستندات وملفات وأجهزة كومبيوتر، وختم أبوابها بالشمع الأحمر.

وتحدثت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في #لبنان عن عمليات مداهمة شملت مكاتب #صيرفة في مناطق أخرى من العاصمة اللبنانية.