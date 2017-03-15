اختتام محادثات أستانا دون نتائج وبغياب المعارضة السورية

أعلن عن اختتام المحادثات قبل وصول أي وفد للفصائل المعارضة التي تضاربت الأنباء بدقة مشاركته.. روسيا وإيران وتركيا أكدت في مؤتمر صحفي التزامها بتعزيز الهدنة في سوريا.



وقال رئيس وفد روسيا إن بعض المندوبين الروس والأتراك والإيرانيين سيبقون في أستانا للاجتماع مع ممثلين عن المعارضة السورية دون تحديدهم، وتابع أن من بين المقترحات التي تمت مناقشتها مقترح بشأن تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري.

هذا وأكد رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف أن اجتماع أستانا المقبل سيقعد في الثالث والرابع من مايو على أن يسبقه اجتماع للخبراء في طهران في الثامن عشر والتاسع عشر من أبريل المقبل.



وأعرب رئيس الوفد الروسي إلى أستانا عن أسفه لعدم حضور المعارضة إلى المحادثات، وقال إن بعضا من وفود الدول الثلاث الضامنة سيبقى في أستانا للقاء وفد المعارضة.



