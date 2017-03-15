العاهل السعودي يصل إلى الصين ضمن جولته الآسيوية

وصل العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء إلى #الصين المحطة الخامسة في جولته التاريخية إلى #آسيا .

وكان #العاهل_السعودي الملك سلمان قد أنهى جدول زيارته إلى #اليابان بحضوره الجلسة الختامية لمنتدى #الأعمال_للرؤية_السعودية_اليابانية 2030 بتنظيم من منظومة التجارة والاستثمار السعودية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.

وناقش #المنتدى سبل تحقيق #البرامج_التنفيذية المنبثقة عن #رؤية_المملكة 2030، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين #السعودية و #اليابان .

كما تسلم العاهل السعودي من امبراطور اليابان اكيهيتو الوسام السامي المعروف بـ"زهرة الأقحوان" تقديراً له. جاء ذلك خلال مأدبة الغداء التي أقامها الإمبراطور تكريما للعاهل السعودي.