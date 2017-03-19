بعد طرد داعش.. مقابر جماعية في العمارات 12 غرب بنغازي

بعد معارك طاحنة استمرت لأسابيع، أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة #حفتر مساء السبت انتهاء المعارك بشكل نهائي في المحور الغربي لمدينة بنغازي، لكنه حذر أهالي المناطق المحررة من وجود ألغام، ودعاهم إلى عدم التوجه إلى منازلهم إلا بعد إعلان الجيش تأمين المنطقة.

وقال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، إن الجيش تمكن من أسر ستة أجانب كانوا في صفوف مقاتلي #داعش المتحصنين في منطقة العمارات 12، مؤكدا العثور على عملات أجنبية داخل الحي. كما أعلن الجيش عن وجود مقبرة جماعية في منطقة العمارات.

إلى ذلك، أعلن المسماري، الأحد عثور القوات على عدد من #المقابر_الجماعية في منطقة "العمارات 12" غرب #بنغازي .

وأضاف على صفحته الرسمية على "تويتر" ، سيتم انتشال الجثث عن طريق الهلال الأحمر الليبي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وسبق لمسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة، رياض الشهيبي، أن كشف عن العثور على مقبرة جماعية تضم عددًا من جثث مقاتلي التنظيمات الإرهابية في العمارات 12غرب بنغازي.

من جهة أخرى، أعلن مصدر عسكري ليبي إسقاط #طائرة حربية من طراز "ميغ-21" تابعة لـ #لجيش_الليبي ، بينما كانت تشن غارات على مواقع لمتطرفين في مدينة #بنغازي.

وكان ميلود الزوي متحدث باسم القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي، قال في وقت سابق السبت لـ"العربية.نت" إن 5 جنود من قواته فقدوا خلال صد لعملية فرار جماعي للمجموعات الإرهابية المحاصرة في عمارات 12، كما أعلن إجلاء 7 أسر.

وقال الزوي في حديث خاص لــ"العربية.نت" إن المجموعات الإرهابية نفذت عملية هروب جماعي على متن عدد من السيارات بصحبة أسراهم خلال ساعات صباح السبت باتجاه مناطق الصابري وسوق الحوت بعد اشتداد القتال حول العمارات.

