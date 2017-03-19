ليبيا.. الجيش يعلن انتهاء المعارك ضد داعش في بنغازي

بعد معارك طاحنة إستمرت لأسابيع، أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر انتهاء المعارك بشكل نهائي في المحور الغربي لمدينة بنغازي.

لكنه حذر أهالي المناطق المحررة من وجود الغام ودعاهم الى عدم التوجه الى منازلهم، الا بعد إعلان الجيش تأمين المنطقة.



هذا وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري سيطرة القوات المسلحة على المحور الغربي من بنغازي وانتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل فيه بعد القضاء على الجماعات الإرهابية.

واضاف العقيد احمد المسماري، بأن الجيش تمكن من اسر ستة أجانب كانوا في صفوف مقاتلي داعش المتحصنين في منطقة العمارات اثناعشر، مؤكدا العثور على عملات أجنبية داخل الحي كما اعلن الجيش عن وجود مقبرة جماعية في منطقة العمارات.



وحذر الجيش الليبي في السياق نفسه ما وصفها بالميليشيات المسيطرة على طرابلس من مغبة استهداف المدنيين، أو الاستعداد لمواجهة الجيش الليبي، وهو ما يجعل الأوضاع في البلاد مرشحة لمزيد من المواجهات.





