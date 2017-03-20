كيف تهرب إيران ميليشياتها إلى اليمن وسوريا؟

تستخدم إيران تستخدم الرحلات والطائرات المدنية، لنقل مقاتلين وذخيرة وأسلحة سرا إلى سوريا واليمن، والعودة بالجرحى من دمشق.

أكد ذلك اعتراف مسؤولين في #الحرس_الثوري الإيراني، حسب صحيفة وورلد تريبيون الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن تقارير ترجمها معهد ميمري المختص بمتابعة وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، أفادت بأن إيران تستغل رحلات ماهان اير الإيرانية، وشركات طيران أخرى لنقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى دمشق وصنعاء ونقل المقاتلين الى سوريا.

والعودة بالجرحى والقتلى من المقاتلين الإيرانيين والافغان والسوريين والباكستانيين من دمشق الى #إيران للعلاج أو الدفن باستغلال الجزء الخلفي من الطائرة، الذي يتم عزله عن الركاب العاديين ويتم ادخال الجرحى والقتلى من باب خلفي لايمكن للركاب رؤيته وبذلك يتم، استخدام الركاب كغطاء، لنقل القتلى والجرحى من دمشق إلى طهران.

وبذلك تكون إيران ترتكب سلسلة خروقات جديدة للقوانين الدولية، باستغلالها الرحلات والطائرات المدنية، لنقل المقاتلين والسلاح والذخائر بشكل سري إلى سوريا واليمن.