تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم البرلمان البريطاني

اعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" الخميس، مسؤولية التنظيم عن الهجوم على البرلمان البريطاني وسط لندن وأسفر، إضافة إلى مقتل منفذه برصاص الشرطة، عن 4 قتلى هم شرطي وثلاثة مدنيين، وإصابة 40 شخصاً بجروح.

إلى ذلك نفذت الشرطة البريطانية فجر الخميس مداهمات في مدينة برمنغهام غداة اعتداء لندن الذي أودى بحياة 4 أشخاص إلى جانب منفذ الهجوم.

وقال مارك راولي قائد وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية الخميس إن الشرطة ألقت القبض على 7 أشخاص وفتشت 6 مواقع بعد الهجوم الذي وقع قرب البرلمان الأربعاء. وقال رولي للصحفيين أمام مقر شرطة لندن "فتشنا ستة عناوين واعتقلنا سبعة. والتحقيقات في برمنجهام وأجزاء أخرى من البلاد مستمرة."

وكانت صحف بريطانية أفادت بأن أفراد الشرطة داهموا مكتباً لتأجير السيارات قيل إن منفذ الاعتداء استأجر منه سيارة الهيونداي رباعية الدفع التي نفذ بها عملية الدهس بعد ظهر الأربعاء على جسر ويستمنستر وسط لندن.

إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية بأن الشرطة داهمت منزلاً في المدينة بعد ساعات على اعتداء #لندن.

وأفادت وكالة برس أسوشييشن، أن العملية متصلة بالشخص الذي يشتبه في تنفيذه الاعتداء، فيما رفضت الشرطة التأكيد إن كانت المداهمة مرتبطة بهذا الهجوم أم لا.

وتعد مدينة #برمنغهام مركزا للمتطرفين البريطانيين، وسبق أن أقام فيها محمد عبريني، أحد منفذي اعتداءات #بروكسل و #باريس، قبل الاعتداءين.

يذكر أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية كانت أعلنت مساء الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر #البرلمان-البريطاني في وسط لندن، الأربعاء، أسفر، إضافة إلى مقتل منفذه برصاص الشرطة، عن 4 قتلى هم شرطي وثلاثة مدنيين، وإصابة 40 شخصاً بجروح. وقال قائد الشرطة في تصريح "لا أريد أن أعلّق على هوية المهاجم، ولكننا نرجّح فرضية #الإرهاب".

من جهته، أكد عمدة #لندن صادق خان أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من الآن وصاعدا للحفاظ على أمن المدينة، مشيراً إلى أن لندن ستبقى واحدة من أكثر المدن أمانا في العالم.