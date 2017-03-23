واشنطن: إيران تهدد الملاحة الدولية في هرمز

اتهم قادة في البحرية الأمريكية إيران بتهديد الملاحة الدولية في الخليج العربي الذي تمر منه ثلث صادرات النفط العالمية، من خلال الاحتكاك بالسفن الحربية التي تمر عبر مضيق هرمز، وقال القادة الأميركيون إن من الممكن أن تؤدي الاحتكاكات الى حوادث في المستقبل او الى حسابات خاطئة تسبب اشتباكا بالأسلحة.

وجاءت الاتهامات الأميركية بعيد حوادث شهدتها مياه الخليج العربي ففي الثلاثاء الماضي اقتربت مجموعتان من الزوارق الحربية الإيرانية من قافلة بقيادة الولايات المتحدة ومن ضمنها حاملة الطائرات جورج دبيلو بوش التي كانت في طريقها للمشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش.

وفي واقعة ثانية، قال مسؤول عسكري أمريكي في السادس من مارس إن قوارب هجوم سريع تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت لمسافة 550 مترا من سفينة تعقب أمريكية مما اضطرها لتغيير اتجاهها ، مضيفا بأن سلوك البحرية الإيرانية بات "أكثر عدوانية وأقل قابلية للتنبؤ به

ومع ان هذين الحادثين ليسا الأولين الذين تحتك فيهما إيران بالقطع البحرية الاميركية في الخليج ، إلا أنهما يسلطان الضوء على التوتر المتنامي منذ انتخاب ترمب الذي ندد بالاتفاق النووي مع طهران ووصف إيران بأنها "الدولة الإرهابية الأولى".