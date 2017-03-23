وصول الوفود السورية لجنيف وسط إجراءات أمنية مشددة

تنطلق اليوم جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة في جنيف، في ظل أجواء تشير إلى أن تحقيق أي آمال أو اختراق تبقى محدودة مع اشتداد وتيرة المعارك في حماة ودمشق.

هذا ووصلت الوفود السورية بكافة أطيافها إلى جنيف التي تستضيف جولة جديدة من المحادثات وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة في الفندق الذي تقيم فيه المعارضة.

وستنطلق المفاوضات رسميا يوم غد الجمعة بسبب وجود المبعوث الأممي في أنقرة في جولة ينهيها اليوم.

من جانبه، أكد وفد الهيئة العليا للمفاوضات أنه سيبحث التطورات الميدانية التي تعيشها دمشق وحماة لاستبيان موقف الأمم المتحدة، حيث سيلتقي رمزي رمزي مساعد دي ميستورا وفد المعارضة.



وأكدت مصادر لـ"الحدث" أنه لن تكون هناك جلسة افتتاحية موسعة بالشكل التقليدي، لأن الأمم المتحدة تعتبر هذه الاجتماعات امتدادا لجنيف خمسة.



وفي سياق تحضيراته لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات، أكد دي ميستورا أن المحادثات ستركز على السلال الأربع التي شكلت توافق المتحاورين في نهاية الجولة الأخيرة هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.