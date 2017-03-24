الجبير: نعمل بشكل مكثف مع واشنطن لمكافحة الإرهاب

عقد وزير الخارجية السعودي عادل #الجبير لقاء مع وزير الخارجية الأميركي #ريك_تيلرسون ، في مبنى الخارجية الأميركية على هامش مؤتمر #التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وأكد الطرفان التزامهما بالقضاء على تنظيم #داعش ليس عسكريا فقط بل على كل الصعد.

وقال الجبير إن المملكة تعمل بشكل مكثف مع #الولايات_المتحدة لسنوات طويلة في مجال مكافحة الإرهاب، وإن مؤتمر واشنطن سرع من وتيرة تنسيق الجهود، و #السعودية تتطلع إلى طرق فعالة ومؤثرة دوما، وهي مشاركة ضمن دول التحالف في #سوريا وسلاح الجو السعودي يعتبر الثاني من حيث عدد الجولات العسكرية في سوريا للقضاء على داعش.