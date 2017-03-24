شرطة بريطانيا: الإسم الأصلي لمنفذ هجوم لندن أدريان راسل

كشفت دائرة مكافحة #الإرهاب في #بريطانيا عن اسم منفذ هجوم #لندن ، وقالت أنه #بريطاني اسمه الأصلي #أدريان_راسل .

وأكد قائد مكافحة الإرهاب "نبحث مع البرلمان تغيير التدابير الأمنية".

وأوضح أنه تم إيقاف 9 على خلفية هجوم لندن، وتوقيف مشتبه بهما آخرين ليلا.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم شرطة لندن، الخميس، إنهم أجروا تحقيقات في #طرد مشتبه به عثر عليه قرب #ويستمنستر المنطقة التي كانت مسرح الهجوم على #البرلمان_البريطاني الأربعاء.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أن المهاجم الذي نفذ هجوم لندن يدعى #خالد_مسعود، وهو من مواليد مدينة كنت في جنوب شرق إنجلترا، وعمره 52 عاما. وذكرت أنه أدين سابقا باعتداءات وحيازة أسلحة.

وعلى الرغم من أن السلطات البريطانية ترجح أن يكون مسعود تصرف "دون شركاء" ووحده بوحي من "منظمات إرهابية" على نسق الذئاب المنفردة، إلا أن تنظيم #داعش تبنى العملية الخميس.

إلى ذلك، أفادت الشرطة في بيان أن مسعود كان يعرف "بعدة ألقاب" ويعيش في منطقة "ويست ميدلاندز" التي تضم مدينة برمنغهام التي نفذت فيها الشرطة المسلحة عملية مداهمة ليل الاربعاء الخميس.

وشدد البيان على أن مسعود "لم يكن مشمولا في أي تحقيقات جارية، ولم تكن هناك معلومات مخابراتية من قبل عن اعتزامه تنفيذ هجوم إرهابي"، مضيفا أن المذكور"لم يدان من قبل في أي جريمة تتعلق بالإرهاب".

هذا وتبين من فحص سجلات شركة إيجار سيارات أن السيارة المستخدمة في الهجوم استؤجرت في برمنغهام.