مصدر إيراني: أميركا مسؤولة عن أي اشتباك يقع بمضيق هرمز

حمّل مصدر إيراني الولايات المتحدة مسؤولية عواقب أي اشتباك يقع في مضيق هرمز بين القوات الإيرانية والأميركية.



جاء ذلك بعد اتهامات لقادة في البحرية الأميركية طهران بتهديد الملاحة الدولية واحتكاكها بسفن حربية تعبر مضيق هرمز وتخوفهم من صِدام محتمل وتزامن هذا السجال مع عبور حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» واعتراض قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني لها.



