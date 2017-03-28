قمة روسية إيرانية في موسكو حول الأزمة السورية

انعقد لقاء القمة الروسية الايرانية في موسكو بين الرئيسين فلاديمير بوتين وحسن روحاني.

وبحث الرئيسان الروسي والايراني بحسب الخارجية الايرانية قضايا إقليمية خصوصا الأزمة السورية والحلول الكفيلة بانهائها سريعا حسب البيان.

كما تطرق الرئيسان إلى مكافحة الارهاب والتطرف بحسب المصدر.

الزيارة لها شق اقتصادي وعسكري ايضا يتضمن التوقيع على عشر اتفاقيات.

هذا ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الأطراف المعنية إلى العمل على ضمان نجاح مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية.

وكرر الأمين العام دعمه للمبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وفي سياق متصل، أوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة وحماية أكثر من 400 ألف من المدنيين خاصة بعد ورود تقارير عن العمليات العسكرية الجارية في المناطق المأهولة بالسكان في الرقة السورية".



