وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث القضية السورية

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الملف السوري في ضوء الصعوبات التي يواجهها مسار المفاوضات في جنيف وحاجيات تأمين استمرار الدعم الدولي للسوريين في المخيمات خارج سوريا وداخلها.



الوزراء سيستمعون في لوكسمبورغ إلى كلمة يلقيها أمين عام جامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط" بشأن الأزمات التي تهز المنطقة العربية وإمكانية التعاون بين الجامعة والاتحاد. وتشارك المنظمتان إلى جانب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في السعي إلى حل الأزمة في ليبيا.

وتعرض الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي مسؤولة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية، فيدريكا موغريني، وثيقة دعم مستقبل سوريا للمصادقة عليها في اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد في لوكسمبورغ.