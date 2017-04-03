روسيا.. 10 قتلى بانفجارات في المترو بسان بطرسبرغ

أفادت وسائل إعلام روسية عن وقوع انفجارين مزدوجين الاثنين في محطتين بمترو الأنفاق في مدينة #سان_بطرسبرغ الروسية. في حين أشارت وكالة تاس إلى وقوع 10 قتلى و20 جريحاً على الأقل، في التفجيرين اللذين قالت إنهما ناجمان عن عبوات احتوت شظايا، وقد وقعا في محطتي " تيخنولوغيتشسكي إنستيتوت" و"سينايا".

إلى ذلك، قالت أجهزة الإسعاف الروسية إن الانفجارين استهدفا عربتين لقطارات المترو بشكل متزامن.

وبحسب ما نقل شهود عيان فقد توافدت سيارات الإسعاف والقوى الأمنية إلى الموقع.

وقد ضربت القوى الأمنية طوقاً حول المكان، كما تم اغلاق جميع محطات مترو الأنفاق في سان بطرسبرغ.