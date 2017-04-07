الائتلاف السوري يدعو واشنطن لتقويض قدرات الأسد

جاءت معظم ردود الفعل على الضربة الصاروخية التي استهدفت قاعدة الشعيرات العسكرية في حمص معظمها مرحبة.

وأبرز تلك ردود الأفعال، إعلان الرياض تأييدها الكامل العمليات الأميركية ضد أهداف عسكرية في سوريا. وهو أول رد فعل دولي.

كذلك ما صدر عن الائتلاف السوري المعارض الذي دعا واشنطن الى تقويض قدرات الأسد على شن غارات جديدة أو العودة الى استخدام أسلحة محظورة دوليا.

فيما، أعلن #الكرملين أن #الضربة_الأميركية على قاعدة جوية للنظام السوري ألحقت ضررا هائلا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

موسكو التي شككت في التحالف الروسي الاميركي تعتزم الدعوة الى اجتماع عاجل لمجلس الأمن.

ورأى رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي ان الضربات الأميركية قد تقوض جهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

بوليفيا من جانبها طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد مشاورات مغلقة بشأن الضربات الصاروخية الأميركية التي أيدها بالمقابل مشرعون في الكونغرس.