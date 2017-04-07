السويد.. قتلى في عملية دهس وسط ستوكهولم

أعلنت الشرطة السويدية، الجمعة، أن شاحنة قامت بدهس مجموعة من المشاة في شارع "دروتننغ غتن" وسط العاصمة السويدية #ستوكهولم ، مشيرة إلى سقوط قتيلين على الأقل،وعدد من الجرحى.

وحذرت من احتمال أن يكون العمل ارهابياً، كما ناشدت المواطنين الابتعاد عن وسط العاصمة. وقالت الشرطة إنها تلقت معلومات بشأن احتمال إطلاق نيران لكن المعلومات غير مؤكدة حتى الآن.

إلى ذلك، أكد الأمن السويدي أن #هجوم_ستوكهولم "اعتداء". في حين أوردت وكالة الأنباء السويدية أنه تم إغلاق كل محطات المترو في العاصمة السويدية.

من جهتها، أفادت محطة إيكوت السويدية أن 3 أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم، الذي لم تعرف دوافعه بعد.

وفي التفاصيل الأولية أن الشاحنة اقتحمت محلاً من المحلات الشهيرة في ستوكهولم ويدعى "أولنس" ، في سوق تجاري يعتبر من أهم الأسواق في العاصمة.

وذكر التلفزيون السويدي SVT أن شاحنة دهست مجموعة من المارة في شارع "الملكة Drottninggatan " وسط العاصمة، وأضاف أن الشرطة تجوب المكان وتهتف مخاطبة المواطنين عبر مكبرات الصوت، " الحذر من الإرهاب" وسط حالة من الهلع والذعر في الشارع.

كما أشارت الاذاعة السويدية TT، إلى أنه تم نقل العديد من الأشخاص والمصابين من مكان الحادث بسيارات الإسعاف، وهناك سحب ضخمة من الدخان تتصاعد في المكان، فضلاً عن وجود الكثير من الحطام على الأرض في الشارع الملكة، ورجال الشرطة مدججون بالسلاح منتشرين في الشوارع المؤدية الى مكان الحادث.

وأظهرت مشاهدات من موقع الحادث هروب عدد من المارة كانوا متواجدين في المكان وسط حالة من الذعر.

وقد فرضت الشرطة طوقا أمنيا في المكان بينما راحت الحشود تتجمع. وسمع هدير مروحيات تحلق فوق المكان الذي وصلت إليه سيارات الشرطة والإسعاف، بحسب ما أكد شهود عيان.