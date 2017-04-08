البنتاغون يتحرى عن دور روسي بـ"كيماوي خان شيخون"

كشف #البنتاغون أنه يشتبه بأن #النظام_السوري تلقى "مساعدة" في الهجوم الكيماوي على خان شيخون.

وأوضح مصدر عسكري أميركي أن البنتاغون يبحث عن أي دليل على أن #موسكو كانت على علم أو متواطئة في الهجوم. خصوصا بعد تعمدها تدمير مستشفى #خان_شيخون بعد خمس ساعات من الهجوم لإخفاء الأدلة، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن طائرة استطلاع روسية حلقت فوق المستشفى التي كانت تعالج بضحايا الهجوم الكيماوي قبل أن تقصف طائرة مجهولة الموقع في وقت لاحق.

كما أن لدى الجيش الأميركي وسائل تقنية سرية لتحديد هوية مشغل الطائرات في المنطقة.