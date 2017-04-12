إجراءات خليجية أميركية ضد داعش وحزب الله

كشف الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في #مجلس_التعاون_الخليجي عن إجراءات خليجية أميركية جديدة لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية وتفعيل القرارات الصادرة بهذا الشأن.

واعتبرت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وفي تصريحات لصحيفة الحياة أن الإدارة الجديدة في #واشنطن أصبحت تتفق مع #دول_الخليج بشكل أكبر على دور إيران في دعم الإرهاب.

وأوضحت الأمانة العامة أنه ستتم مناقشة إجراءات مقترحة خلال اجتماع الشهرالمقبل ضد تنظيمات إرهابية محددة كداعش وميليشيا حزب الله.

بالاضافة إلى اتخاذ إجراءات أكثر دقة وفعالية بشأن الجماعات الإرهابية عامة وبحث كيفية تنسيق تصنيف الجماعات الإرهابية والاستفادة من المعلومات الموجود لدى الطرفين.