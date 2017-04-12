لا دليل على هجوم إرهابي استهدف حافلة بروسيا دورتموند

استبعدت السلطات الألمانية الدوافع الإرهابية خلف تفجيرات استهدفت حافلة فريق بروسيا دورتموند.

وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت سابق من ليل الثلاثاء أنها لم تتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف مساء حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار ما أدى لإصابة لاعب.

وقال رئيس شرطة دورتموند غريغور لانج إنه ليس من الواضح حتى الآن من يقف وراء الانفجارات التي استهدفت حافلة لاعبي نادي #بروسيا_دورتموند . وأضاف في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي أن الشرطة قررت اعتبار الفريق هدفاً للانفجارات في مرحلة مبكرة، وأنها لا تستبعد أي فرضية أخرى في التحقيق.

