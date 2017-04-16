اليمن.. ألغام لميليشيات الحوثي تهدد الملاحة البحرية

انطلقت عملية عسكرية تمت تسميتها بـ"السهم البحري" في #جبهة_ميدي الحدودية شمال غرب #محافظة_حجة وتهدف إلى تمشيط #سواحل_ميدي الجنوبية الغربية والجزر التابعة لها.

وسيتم تمشيط هذه السواحل والجزر من خلايا للانقلابيين وتطهيرها من #الألغام البحرية التي زرعتها #الميليشيات.

وبحسب قيادة العملية فقد تم رصد تحركات مسلحة للميليشات في السواحل المقابلة بمديرية عبس جنوب ميدي، وتم التعامل معها عبر #طيران_التحالف_العربي وقصفها.

وأكد قائد العملية أنهم كشفوا كمية من #الألغام_البحرية ، وتم تطويق المنطقة وتحديد أماكن الألغام ووضع علامات الخطر بجانبها لإرشاد الصيادين بالابتعاد عنها كونها مناطق خطرة.

وهذه الألغام التي تم العثور عليها تتبع #الأسطول_البحري_الإيراني.

وهذه الألغام هي من نوع الألغام الاعتراضية يستخدمها #الإيرانيون من قبل #غواصات قديمة تعمل في مساعدة الميليشيات.

