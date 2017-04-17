أردوغان: تطبيق الإصلاحات سيبدأ من القضاء

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مراقبين الانتخابات الدوليين بأن "يلزموا حدودهم" اليوم الاثنين بعد أن انتقدوا الاستفتاء الذي منحه صلاحيات جديدة واسعة النطاق وقال إنه ليس من المهم بالنسبة لتركا إذا علق الاتحاد الأوروبي محادثات انضمامها لعضويته.

وفي كلمة ألقاها لحشود من أنصاره من على درج القصر الرئاسي في أنقرة قال أردوغان إن التصويت الذي أجري أمس الأحد أنهى كل الجدال بشأن تغيير الدستور وتأسيس نظام رئاسي تنفيذي. وأضاف أن تطبيق الإصلاحات سيبدأ الآن من القضاء.

وأضاف أن تركيا لم "تر أو تسمع أو تعترف" بتقارير بعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقال إن بعض الدول الأوروبية عارضت التعديلات الدستورية أكثر من المعارضة التركية ذاتها.