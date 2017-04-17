بعد دعوته للإضراب.. إسرائيل تعزل البرغوثي بسجن انفرادي

نقلت السلطات الإسرائيلية #الأسير_الفلسطيني #مروان_البرغوثي إلى العزل في #سجن_الجلمة. جاء هذا التطور بعد دعوته للأسرى و #المعتقلين_الفلسطينيين بـ #الإضراب_عن_الطعام .

وقد نظم محتجون فلسطينيون #مظاهرات حاشدة في #رام_الله تضامنا مع #الأسرى أدى إلى وقوع مواجهات مع قوات #الاحتلال_الإسرائيلي .

والتف الفلسطينيون على المستويين الرسمي والشعبي حول إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في #السجون الاسرائيلية عقب بدء #الإضراب صباحا برفض وجبة الإفطار وإعادتها إلى إدارة السجون الإسرائيلية.

ألفا أسير فلسطيني امتنعوا عن تناول الطعام من أصل 6 ألاف أسير سينضمون تباعا وضمن خطوات مدروسة إلى الإضراب الذي يمتنع فيه الأسرى عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول الأسرى باستثناء الماء وقليل من الملح، وهي خطوة نادراً ما يلجأ إليها الأسرى؛ إذ أنها تعتبر الخطوة الأخطر والأقسى التي يلجأ إليها المعتقلون لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة - جسدية ونفسية- على الأسرى.

ويلجأ الأسرى الفلسطينيون عادة إلى مثل هذه الخطوة فقط بعد نفاذ كافة الخطوات النضالية الأخرى، وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين سلطات السجون واللجنة النضالية التي تمثل الأسرى الفلسطينيين.