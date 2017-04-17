تركيا.. أرودغان يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم

يترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الرئاسة بأنقرة بحسب ما أعلنت محطة سي. إن. إن التركية.

يأتي ذلك كأول تطبيق للتعديل الدستوري بعد أن صوت الأتراك لصالح استفتاء منح الرئيس سلطات واسعة، حيث أعلن أردوغان الفوز في الاستفتاء الذي يمثل أكبر تعديل سياسي في تاريخ تركيا الحديث ولكن معارضين قالوا إن التصويت شابته مخالفات وإنهم سيطعنون في نتيجة الاستفتاء.

هذا وأكد رئيسُ لجنة الاشراف على الاستفتاء التركي فوز مؤيدي توسيع صلاحيات النظام الرئاسي. وقال سعدي غوفن إن معسكر المؤيدين للتعديلات تقدم على معسكر الرافضين بنحو مليون وربع مليون صوت.

يأتي هذا فيما شكك رئيسُ حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتش دار اوغلو، شكك في شرعية الاستفتاء على التعديل الدستوري، معتبرا أن تغيير القواعد الانتخابية في اللحظة الأخيرة من شانه التأثير في شرعيته.



كما ندد بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة رسميا التي استخدمت خلال الاستفتاء.

من جهته، وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التصويت على التعديل الدستوري بالقرار "التاريخي". وطالب المجتمعَ الدولي باحترام نتائج الاستفتاء.

اما الاتحاد الاوروبي فيحض السلطاتِ التركية على السعي الى "توافق وطني" بعد الاستفتاء.





