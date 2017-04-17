لافروف: بعد أستانا نخطط لاجتماع في جنيف بشأن سوريا

قال وزير الخاريجة الروسي سيرغي #لافروف، الاثنين، نخطط لاجتماع في جنيف حول سوريا بعد اجتماع أستانا المقبل.

واضاف في مؤتمر صحفي "داعش و #النصرة والفوضى هي نتيجة مغامرات شركائنا السابقين".

وأكد على اصرار روسيا في على تحقيق نزيه موضوعي بهجوم خان شيخون الكيماوي، مشيرا إلى أن لا أحد يعرف ما تقوم به البعثة البريطانية للتحقيق بهجوم خان شيخون.

وقال "لن نسمح بتقويض الجهود الساعية لتسوية سلمية في سوريا".

جاء ذلك بعدما نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل #بوغدانوف قوله، الاثنين، إن دبلوماسيين من #روسيا و #الولايات_المتحدة والأمم المتحدة يعتزمون عقد اجتماع بشأن #الأزمة_السورية في #جنيف الأسبوع المقبل.

وأضاف بوغدانوف أن موسكو لا تزال تنتظر تأكيدا من #واشنطن بشأن عقد الاجتماع.