فرنسا.. أسلحة نارية ومواد متفجرة لها صلة بإحباط اعتداء

أفادت الأنباء عن العثور على أسلحة نارية ومواد لصنع متفجرات على صلة بإحباط مخطط اعتداء في فرنسا.

وكانت مصادر قضائية قد قالت، الثلاثاء، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على رجلين في مدينة #مرسيليا بجنوب البلاد، للاشتباه بأنهما خططا لهجوم أثناء انتخابات الرئاسة المقررة يوم الأحد القادم.

وأوقف الرجلان، (23 و29 عاما) الثلاثاء للاشتباه بتحضيرهما لاعتداء "وشيك" قبل خمسة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، على ما أفادت مصادر مطلعة على التحقيق.

وأوضح أحد المصادر أنه يشتبه بأن الرجلين "كانا سينتقلان إلى تنفيذ (المخطط) بشكل آني"، وقد أوقفهما #جهاز_الاستخبارات_الداخلية في سياق فتح تحقيق في باريس في قضية تشكيل عصابة لهدف #إرهابي.

وذكر مصدر بالشرطة أنها كانت تلاحق الاثنين منذ نهاية الأسبوع الماضي واعتقلتهما بفارق دقائق في المدينة الساحلية الواقعة بجنوب شرقي فرنسا.

وأضاف أن أحد المعتقلين تبنى الفكر المتطرف أثناء فترة سجنه. ولا تزال عملية تفتيش شقة مستأجرة مستمرة.

ويدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم في #انتخابات_الرئاسة يوم الأحد الموافق 23 أبريل/نيسان على أن تجري جولة ثانية في السابع من مايو/أيار. وقتل أكثر من 230 شخصاً في هجمات نفذها متطرفون في #فرنسا خلال العامين الماضيين.