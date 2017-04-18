ماتيس من الرياض: يجب إيقاف صواريخ الحوثي

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم #ماتيس، الثلاثاء، أن بلاده تدفع نحو إجراء مفاوضات بإشراف الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن "في أسرع وقت ممكن".

وكان ماتيس يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة أقلته إلى #السعودية حيث يبدأ الأربعاء جولة إقليمية تقوده أيضا إلى #مصر وقطر وإسرائيل وجيبوتي.

وقال الوزير الأميركي إن "هدفنا حيال هذا النزاع، هو وضعه أمام مفاوضات ترعاها #الأمم_المتحدة لإيجاد حل سياسي في أسرع وقت ممكن".

وتابع "سنعمل مع حلفائنا ومع شركائنا للوصول إلى طاولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة".

وقال ماتيس إن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي #السعودية وغالباً ما تؤدي إلى وفاة أشخاص "إيرانية"، مضيفاً "يجب أن تتوقف".